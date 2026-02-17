Предприниматели заработали более 500 млрд рублей на размещении средств в ВТБ

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ получили 566 млрд рублей дохода в 2025 году от размещения свободных средств на депозитах и неснижаемых остатках НСО, сообщает пресс-служба банка.

В ВТБ отметили, что это в 1,5 раза выше показателя 2024 года.

По словам заместителя президента, председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, депозиты продолжают пользоваться высоким спросом у предпринимателей.

«Компании активно размещают временно свободные средства, чтобы получать гарантированный доход. Опережающий рост портфелей мы видим среди ИП и региональных клиентов, что говорит о востребованности продуктов ВТБ у бизнеса разного масштаба, в том числе в регионах», — сказал он.

Бортников добавил, что ВТБ постоянно расширяет линейку депозитов и уменьшает минимальные суммы для открытия.

«Для наc важно, чтобы предприниматели продолжали получать дополнительные финансовые инструменты для развития», — сказал он.

Всего количество операций по депозитам и НСО в ВТБ выросло в 1,7 раза (до 13,1 млн). Также портфель срочных пассивов банка в этом сегменте достиг 3,9 трлн рублей, а самый динамичный рост показали сегменты индивидуальных предпринимателей (+35%) и региональных компаний (+30%).

В ВТБ добавили, что «Овернайт» остается самым популярным депозитным продуктом у клиентов малого и среднего бизнеса. В 2025 году портфель таких депозитов вырос на 83% по сравнению с 2024 годом.