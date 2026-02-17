Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Предприниматели заработали более 500 млрд рублей на размещении средств в ВТБ

Клиенты ВТБ получили 566 млрд дохода от размещения средств на НСО
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ получили 566 млрд рублей дохода в 2025 году от размещения свободных средств на депозитах и неснижаемых остатках НСО, сообщает пресс-служба банка.

В ВТБ отметили, что это в 1,5 раза выше показателя 2024 года.

По словам заместителя президента, председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, депозиты продолжают пользоваться высоким спросом у предпринимателей.

«Компании активно размещают временно свободные средства, чтобы получать гарантированный доход. Опережающий рост портфелей мы видим среди ИП и региональных клиентов, что говорит о востребованности продуктов ВТБ у бизнеса разного масштаба, в том числе в регионах», — сказал он.

Бортников добавил, что ВТБ постоянно расширяет линейку депозитов и уменьшает минимальные суммы для открытия.

«Для наc важно, чтобы предприниматели продолжали получать дополнительные финансовые инструменты для развития», — сказал он.

Всего количество операций по депозитам и НСО в ВТБ выросло в 1,7 раза (до 13,1 млн). Также портфель срочных пассивов банка в этом сегменте достиг 3,9 трлн рублей, а самый динамичный рост показали сегменты индивидуальных предпринимателей (+35%) и региональных компаний (+30%).

В ВТБ добавили, что «Овернайт» остается самым популярным депозитным продуктом у клиентов малого и среднего бизнеса. В 2025 году портфель таких депозитов вырос на 83% по сравнению с 2024 годом.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!