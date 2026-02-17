Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Wildberries упростил вход в «Рив Гош» через единый профиль WB ID

Авторизация в «Рив Гош» стала доступна с помощью WB ID
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты «Рив Гош» получили возможность авторизовываться на сайте и в мобильном приложении ритейлера с помощью единого профиля WB ID, разработанного командой объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что теперь для входа в личный кабинет достаточно наличия учетной записи в любом сервисе экосистемы Wildberries & Russ.

WB ID позволяет совершать быстрый и безопасный вход в один клик на всех платформах РВБ и на ресурсах внешних партнеров. При этом в личном кабинете решения отображаются активные сессии и основные пользовательские данные, которыми можно управлять через единый интерфейс.

«Интеграция с «Рив Гош» укрепляет экосистему WB ID, которая уже работает с рядом стратегических партнеров и сторонних онлайн-ресурсов», — говорится в сообщении РВБ.

Кроме того, в планах компании — расширить список площадок, поддерживающих авторизацию через WB ID.

Напомним, партнерство между Wildberries & Russ и «РИВ ГОШ» было анонсировано ранее в рамках стратегического сотрудничества в категории «Красота». В рамках соглашения «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на Wildberries.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!