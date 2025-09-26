Россиянам рассказали, что делать при ошибочных списаниях с карт долга по налогам

Россияне, у которых ошибочно списали деньги в счет уплаты налогов, должны сделать три шага, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Так он прокомментировал новые правила, согласно которым с 1 ноября у россиян смогут списывать деньги с карты без решения суда в случае долга по налогам.

«Первый шаг — обратиться в налоговую с заявлением о возврате излишне взысканной суммы. Обратите внимание, что к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие вашу правоту (например, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи автомобиля, квитанции об уплате). Второй шаг — требовать проценты за каждый день просрочки возврата денег. Верховный Суд РФ постановил, что неправомерно списанные средства должны быть возвращены с процентами, как и при излишнем взыскании налога», — отметил Мехтиев.

По его словам, стоит обращаться в суд с исковым заявлением о признании задолженности безнадежной к взысканию или о возврате незаконно списанных средств, если налоговая отказалась возвращать деньги.

В-третьих, не игнорируйте требования об уплате, посоветовал эксперт. По его словам, при получении требования от налоговой, с которым вы не согласны, немедленно нужно подать возражение в течение 30 дней. Храните документы, подтверждающие право собственности и факт продажи имущества, рекомендовал Мехтиев. Договоры купли-продажи, акты приема-передачи помогут доказать свою правоту в случае ошибки ФНС, подчеркнул эксперт.

Мехтиев призвал россиян активно использовать личный кабинет налогоплательщика РФ и портал «Госуслуг» — это основные каналы связи с Федеральной налоговой службой, уведомления о долгах приходят туда в первую очередь. Глава ассоциации рекомендовал регулярно проверять начисления и платежи в личном кабинете ФНС, это позволит заранее увидеть ошибку или неверное начисление, а также устранить ее до момента взыскания. Мехтиев посоветовал своевременно платить налоги и подавать декларации во избежание пеней и штрафов.

«Налоговая задолженность давно уже стала предметом пристального внимания государства и частью борьбы за справедливое распределение бремени расходов. А с учетом того, что большинство недоимок не оспаривается, был предложен механизм внесудебного списания таких долгов. При этом если человек не согласен с начисленной суммой, он может оспорить начисление, и в таком случае автоматического списания не произойдет. Только не надо «махать кулаками после драки» — не ждите списания, а контролируйте начисления и те даты, в которые произойдут списания. Налоговая грамотность — это не только про вычеты, но и про то, чтобы не было штрафов за их несвоевременную уплату», — заключил Мехтиев.

С 1 ноября у россиян начнут списывать деньги с карты без решения суда в случае задолженности по налогам. Деньги спишут автоматически после уведомления о задолженности на «Госуслугах» и при отсутствии возражений со стороны налогоплательщика.

