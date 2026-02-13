GigaChat поможет с сохранением языкового разнообразия и развитием цифровых сервисов

Жители Татарстана получат возможность использовать нейросеть GigaChat на татарском языке. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, Сбер в партнерстве с научными организациями реализует масштабные проекты в области генеративного искусственного интеллекта, направленные на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов в России. Обучение GigaChat работе на татарском языке стало одним из подобных проектов среди национальных языков страны.

«Жители Татарстана, представляющие одну из крупнейших этнических групп, активно пользуются возможностями нейросети GigaChat на русском языке. Поэтому мы начали обучать нейросеть татарскому языку одним из первых среди национальных языков России», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что теперь, особенно молодое поколение татарстанцев, предпочитающее цифровые технологии, может обращаться к нейросети на родном языке, сохраняя связь с традициями.

В Сбере уточнили, что для обучения модели банк сотрудничает с Академией наук Татарстана. Отмечается, что для этого был создан масштабный корпус данных, включающий литературу, прессу и учебные материалы на татарском языке. При этом процесс дообучения продолжается для последовательного повышения качества ответов.

Вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов подчеркнул, что проект имеет не только прикладное, но и культурное значение. По его мнению, реализация проекта позволит не только обеспечить цифровизацию электронных сервисов и документооборота на татарском языке, но также станет важным шагом в сохранении культурной идентичности татарского народа.