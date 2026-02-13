Экономист назвал сроки возврата России и США к расчетам в долларах

Экономист Мосягин: Россия и США не вернутся к расчетам в долларах до 2028 года

Россия и США вряд ли вернутся к расчетам в долларах в ближайшие два года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Вероятность того, что в ближайшие два года доллар снова станет базовой валютой внешнеторговых операций России, крайне мала. С экономической точки зрения это возможно только при полном снятии санкций с финансового сектора и наличии твердых гарантий неприкосновенности резервов, что в нынешней геополитической обстановке выглядит малореалистично. Даже при максимально благоприятном развитии событий период 2026–2028 годов скорее станет временем обсуждений и проработки рамочных условий, а не фактического возврата к доллару», — отметил Мосягин.

Оценивая потенциальные выгоды и риски, экономист призвал разделять интересы государства и интересы граждан. По его словам, для населения краткосрочно это могло бы дать более дешевый импорт, снижение курсовой нервозности и более простые трансграничные переводы.

«Но такие эффекты носят тактический характер. В стратегической перспективе России объективно невыгодно возвращаться к доллароцентричной модели в прежнем виде. Реальность изменилась: прежние механизмы и договоренности, которые работали до пандемии и начала специальной военной операции, больше не обеспечивают ни эффективности, ни безопасности. При этом сохраняется тренд на рост госдолга США, а концентрация резервов и расчетов в одной валюте становится все более рискованной. Сведение всех рисков к одной валютной системе противоречит базовой логике диверсификации и в условиях турбулентности выглядит нерационально с точки зрения экономической безопасности», — добавил экономист.

Он считает, что отсюда и практический смысл продвигаемой Россией идеи многополярности: это не просто политическая формула, а отражение объективного направления, в котором движется мировой рынок. По его словам, такая логика ведет к укреплению национальной валюты, последовательному снижению зависимости от доллара и поиску более устойчивых и справедливых расчетных механизмов. Экономист уточнил, что системный минус гипотетического возврата к доллару — восстановление уязвимости перед внешним давлением: доллар остается валютой США, которые уже демонстрировали готовность использовать финансовую инфраструктуру как инструмент воздействия. Риски здесь масштабные — от заморозки активов и ограничений по платежным каналам до проблем с обслуживанием экспортных потоков при очередном обострении, что в итоге неизбежно отражается и на гражданах, предупредил эксперт.

«Поэтому любые разговоры о долларовых расчетах сегодня логичнее рассматривать не как попытку оживить прежнюю модель, а исключительно как элемент переговорной конструкции — например, в связке с вопросом возврата части заблокированных активов или при наличии симметричных уступок со стороны Вашингтона», — уверен Мосягин.

