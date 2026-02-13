Размер шрифта
Названо условие для расчетов в долларах между Россией и США

Экономист Щербаченко: расчеты в долларах с США возможны при снятии санкций с РФ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия и США могут вернуться к расчетам в долларах в случае полного снятия санкций с отечественных банков и восстановления доступа к международной системе расчетов SWIFT, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Теоретически вернуться к расчетам в долларах можно, но это не вопрос ближайшего времени: для такого шага нужна крупная геополитическая договоренность, которая устроит обе стороны. Ключевые условия — полное снятие санкций с российского банковского сектора и восстановление доступа к SWIFT. При этом сейчас Россия последовательно наращивает расчеты в национальных валютах. В торгово-экономических отношениях России и Китая их использование уже достигло рекордных масштабов: по сути, почти весь оборот — около 99,1% — проводится в рублях и юанях. Кроме того, с 2023 года бюджетное правило ориентировано на юань, а не на доллар», — сказал Щербаченко.

По данным Минэнерго, доля доллара США с 2022 года снизилась с 55% до 5%, а евро — с 30% до 1%, при этом на рубль приходится 24% расчетов, на юань — 67%.

По информации Bloomberg, Кремль передал американской стороне так называемый «план Дмитриева», в котором среди прочего фигурирует предложение вернуться к расчетам в долларах между Россией и США. Об этом агентство сообщило 12 февраля со ссылкой на источники.

Ранее были названы последствия «плана Дмитриева».
 
