Популярный бренд подушек уличили в ненадлежащем качестве товара

SHOT: производители подушек из натуральных материалов массово подменяют составы
Кирилл Кухмарь/ТАСС

Несколько известных производителей товаров для сна, в том числе Askona, уличили массовой подмене составов подушек. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, подушки 17 торговых марок проверили сотрудники Роскачества. Как отмечается, ни в одной из них указанный на этикетке состав не совпал с реальным.

«В подушках Good Sleep наполнитель оказался на 100% из синтетики, хотя в составе указан натуральный пух. 100% гусиного наполнителя почти не оказалось и в подушках Askona — там его меньше 1%. Остальное — смесь пухового ворса и рубленых перьев. Также эксперты обнаружили в изделиях бренда большое количество пыли. Эти показатели превышены еще у 15 марок. Кроме того, в 3 из них — превышение количества пылевых клещей. Паразитов нашли в подушках брендов «Легкие сны», Dargez и AlViTek», — говорится в посте.

Кроме того, по данным СМИ, более 10 производителей якобы не соблюдают дезинфекцию сырья. Помимо этого, как стало известно корреспондентам, подушки некоторых брендов якобы содержат токсичные вещества.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от ночных кошмаров.
 
