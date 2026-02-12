Популярный бренд подушек уличили в ненадлежащем качестве товара

Несколько известных производителей товаров для сна, в том числе Askona, уличили массовой подмене составов подушек. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, подушки 17 торговых марок проверили сотрудники Роскачества. Как отмечается, ни в одной из них указанный на этикетке состав не совпал с реальным.

«В подушках Good Sleep наполнитель оказался на 100% из синтетики, хотя в составе указан натуральный пух. 100% гусиного наполнителя почти не оказалось и в подушках Askona — там его меньше 1%. Остальное — смесь пухового ворса и рубленых перьев. Также эксперты обнаружили в изделиях бренда большое количество пыли. Эти показатели превышены еще у 15 марок. Кроме того, в 3 из них — превышение количества пылевых клещей. Паразитов нашли в подушках брендов «Легкие сны», Dargez и AlViTek», — говорится в посте.

Кроме того, по данным СМИ, более 10 производителей якобы не соблюдают дезинфекцию сырья. Помимо этого, как стало известно корреспондентам, подушки некоторых брендов якобы содержат токсичные вещества.

