Россиянам рассказали, какие документы нужны для получения семейной ипотеки

Гражданам России, которые хотят получить «Семейную ипотеку», нужно предоставить оригинал документа, подтверждающего регистрацию детей, согласие на обработку персональных данных и СНИЛС. Об этом «Известиям» рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Специалист отметил, что с 1 февраля 2026 года кредит по программе «Семейная ипотека» имеют право получить только те родители, которые постоянно зарегистрированы по одному адресу со своим ребенком. При этом не позднее даты подписания кредитного договора нужно предоставить оригинал документа, который подтверждает регистрацию детей.

По словам эксперта, также по каждому ребенку, на основании которого появляется право на получение семейной ипотеки, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и СНИЛС. При этом на сделке для сверки данных требуется оригинал документа. Кроме того, будет нужен СНИЛС заемщика и его супруга.

Ахметов добавил, что требование предоставить дополнительные документы распространяется и на родителей, которые не состоят в браке или развелись. Подтвердить статус можно либо с помощью справки или извещения по форме, установленной приказом Министерства юстиции РФ от 1 октября 2018 года № 200, либо с помощью нотариально заверенного заявления о том, что заемщик не состоит в браке. В случае развода также может понадобиться судебное решение, указывающее, с каким родителем остался ребенок.

Если же банк ранее одобрил заявку, но не выдал кредит до 1 февраля, то потенциальному заемщику может понадобиться актуализировать заявку и предоставить дополнительные документы.

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечные ставки.