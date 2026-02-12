Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам рассказали, какие документы нужны для получения семейной ипотеки

Эксперт Ахметов: для получения семейной ипотеки нужно предоставить СНИЛС
Shutterstock

Гражданам России, которые хотят получить «Семейную ипотеку», нужно предоставить оригинал документа, подтверждающего регистрацию детей, согласие на обработку персональных данных и СНИЛС. Об этом «Известиям» рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Специалист отметил, что с 1 февраля 2026 года кредит по программе «Семейная ипотека» имеют право получить только те родители, которые постоянно зарегистрированы по одному адресу со своим ребенком. При этом не позднее даты подписания кредитного договора нужно предоставить оригинал документа, который подтверждает регистрацию детей.

По словам эксперта, также по каждому ребенку, на основании которого появляется право на получение семейной ипотеки, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и СНИЛС. При этом на сделке для сверки данных требуется оригинал документа. Кроме того, будет нужен СНИЛС заемщика и его супруга.

Ахметов добавил, что требование предоставить дополнительные документы распространяется и на родителей, которые не состоят в браке или развелись. Подтвердить статус можно либо с помощью справки или извещения по форме, установленной приказом Министерства юстиции РФ от 1 октября 2018 года № 200, либо с помощью нотариально заверенного заявления о том, что заемщик не состоит в браке. В случае развода также может понадобиться судебное решение, указывающее, с каким родителем остался ребенок.

Если же банк ранее одобрил заявку, но не выдал кредит до 1 февраля, то потенциальному заемщику может понадобиться актуализировать заявку и предоставить дополнительные документы.

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечные ставки.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!