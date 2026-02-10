Размер шрифта
Дольщики ЖК «Остафьево» приехали в центральный офис застройщика «Самолет»

Дольщики ЖК «Остафьево» требуют от застройщика «Самолет» ответов по срокам сдачи
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Покупатели квартир в жилом комплексе «Остафьево» заявили, что устали ждать сдачи домов и приехали в центральный офис группы «Самолет», чтобы получить от застройщика четкий ответ по срокам. Об этом пишет Telegram-канал «Самолет».

По словам дольщиков, ранее они не раз пытались уточнить информацию у менеджеров компании, но в ответ их отправляли искать новости в «свои же» чаты жильцов. Из-за этого, как утверждают покупатели, возник «информационный вакуум»: официальных разъяснений мало, а слухов и противоречивых сообщений становится все больше.

Дольщики требуют публичного и понятного графика: когда именно объект будет введен в эксплуатацию и в какие сроки начнется передача ключей. Также они обращают внимание, что у компании до сих пор нет отдельного антикризисного колл-центра для оперативных ответов по проблемным проектам. По мнению покупателей, если бы такой канал связи был создан, напряжение вокруг стройки можно было бы снизить.

По данным застройщика, квартиры в ЖК «Остафьево» стоят от 8 млн рублей.

Ранее в «Самолете» объяснили обращение к правительству за господдержкой.
 
