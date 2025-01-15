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Названы самые высокооплачиваемые профессии января

HeadHunter: брокеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий января
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Depositphotos

В январе 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата достигла 74,7 тыс. рублей (+20% за год и +2 тыс. рублей к декабрю 2024 года), заявили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru в ответ на запрос «Газеты.Ru». Там уточнили, что в 103 из 174 специальностей работодатели предлагают зарплату выше 80 тыс. рублей, а в 58 — выше 100 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России — брокеры, агенты по недвижимости, ИТ-специалисты и курьеры.

Брокерам в январе предлагают зарплату в 265 тыс. рублей (+124% за год), DevOps-инженерам и дата-сайентистам в ИТ готовы платить по 250 тыс. рублей (+13 и +11% за год), а программистам — 152,1 тыс. рублей (+8%). Агенты по недвижимости могут зарабатывать 179,1 тыс. рублей (+65%). Курьерам предлагают 156,8 тыс. рублей (+40%).

Замыкают топ-10 самых высокооплачиваемых профессий строители — руководители строительных проектов и главные инженеры могут рассчитывать на зарплату свыше 150 тыс. рублей.

В список низкооплачиваемых профессий января вошли воспитатели, мерчендайзеры (занимаются раскладкой и презентацией товаров компании в магазинах. — «Газета.Ru») и психологи, которым предлагают по 45 тыс. рублей (+14, +10 и -1% за год соответственно), уборщики (39,6 тыс. рублей, +16% за год) и дворники (37,4 тыс. рублей, +26% за год).

«Место водителей в списке высокооплачиваемых профессий заняли курьеры в начале 2025 года. А из антирейтинга низкооплачиваемых профессий по сравнению с концом 2024 года выбыли операторы кол-центра», — прокомментировали в пресс-службе hh.ru.

Исследование было проведено в январе.

Ранее россиянам рассказали, какие профессии заменит ИИ в 2025 году.

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