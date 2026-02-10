Размер шрифта
В Российском регионе массово закрываются салоны красоты

В Екатеринбурге массово закрываются салоны красоты
Виталий Аньков/РИА Новости

В Екатеринбурге начали массово закрываться салоны красоты. Об этом интервью ЕАН сообщила доцент УрФУ, руководитель направления бизнес-образования и консалтинга международного центра Beauty Events Марина Плетнева.

«В начале января один салон уже продали, на прошлой неделе — два. Еще два на продаже. Сейчас на продажу начинают выставлять сети, которые были образцом для подражания в отрасли. Не хватает оборотных средств, возможны кассовые разрывы, есть проблемы с персоналом», — рассказала Плетнева.

Она добавила, что, в том числе, не выдерживают и молодые салоны, открывшиеся в 2022-2025 годах, поскольку у них не наработана клиентская база и нет уверенности в завтрашнем дне.

По данным издания, Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по числу закрытий бизнеса. В общероссийском рейтинге Средний Урал занял четвертое место.

Как сообщала газета «Ведомости», с начала 2026 года власти ряда регионов России повысили стоимость патентов для предпринимателей, в результате чего цена документа по отдельным видам деятельности выросла в 10 и более раз.

Согласно информации журналистов, стоимость патентов выросла после увеличения размера потенциально возможного годового дохода (ПВДГ) бизнеса в Самарской, Ростовской, Оренбургской и Челябинской областях.

Ранее стало известно о ликвидации бизнеса певицы Нетребко в России.
 
