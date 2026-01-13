В России ожидают рекордного роста числа мошенничеств с полисами ОСАГО в 2026 году

В 2026 году на рынке ОСАГО ожидается рекордное число мошеннических схем — по всему страховому рынку прогнозируется не менее 1,8 млн таких случаев. В эту статистику войдут эпизоды, связанные как с продажей полисов, так и с последующим получением выплат при ДТП, рассказал «Газете.Ru» предприниматель, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА), эксперт-практик по страхованию и управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин.

«По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2025 году было продано не менее 36 млн электронных полисов ОСАГО. Это на 20,4% больше, чем годом ранее: в 2024 году было реализовано 29,9 млн электронных полисов. При этом не менее 3% договоров ОСАГО были заключены с нарушениями — либо со стороны автовладельцев, либо со стороны недобросовестных страховых компаний. В абсолютном выражении это почти 1,1 млн полисов. В 2026 году доля таких договоров может вырасти до 5%, то есть до 1,8 млн полисов. Это связано с двумя основными факторами», — отметил Остудин.

По его словам, мошенники все чаще используют нейросети для моделирования повреждений при ДТП — тем, чем раньше занимались «автоподставщики». Однако на фоне ужесточения проверок страховыми компаниями фокус аферистов будет смещаться с этапа получения выплат на этап продажи полисов. Новые схемы обмана при оформлении ОСАГО начали появляться еще в 2025 году, а в 2026-м получат массовое распространение.

Эксперт пояснил, что автовладелец может приобрести полис, который формально проходит первичную проверку и отображается в базах, но затем аннулируется или оказывается юридически ничтожным. В результате при ДТП все финансовые и правовые последствия ложатся на самого водителя. В отдельных случаях после выплаты пострадавшему страховщик предъявляет виновнику регрессные требования на сотни тысяч рублей — средний «заработок» мошенников при таких схемах достигает 320 тыс. руб.

Кроме того, даже при получении законной выплаты водители могут потерять значительную часть денег, соглашаясь на переуступку прав требования посредникам с большим дисконтом. Это приводит к дополнительным потерям на ремонте и налоговой нагрузке.

По словам Остудина, мошенники эксплуатируют желание сэкономить при покупке ОСАГО и быстрее получить деньги после аварии. «Схемы разные, но результат один — головная боль с выплатами. Покупать страховку нужно только через проверенные источники и обязательно проверять полис в базе НСИС. На сегодняшний день это единственный реальный способ защитить себя от обмана», — заключил он.

