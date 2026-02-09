Юрист рассказал, могут ли бьюти-мастера брать предоплату и отказывать в записи

Бьюти-мастер обязан вернуть предоплату, если клиент отменил запись, но может вычесть из этой суммы стоимость расходников под конкретную процедуру. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, бизнес-консультант Илья Русяев.

«Бьюти-индустрия давно перешла на систему предварительной оплаты, и у этого есть вполне объяснимая логика: мастера теряют доход, когда клиент не приходит на запись, а слот уже заблокирован. Любая услуга в сфере красоты регулируется Законом о защите прав потребителей (ЗоЗПП) и Правилами бытового обслуживания населения. Статья 32 ЗоЗПП прямо говорит: потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Это означает, что салон или частный мастер могут брать предоплату, но обязаны ее вернуть, если клиент отменил запись, за вычетом реально подтвержденных затрат. Закупили расходники под конкретную процедуру? Тогда стоимость этих материалов можно удержать. Но просто так оставить себе деньги за «бронирование времени» нельзя», — заявил Русяев.

Он обратил внимание, что многие мастера оформляют предоплату как задаток, ссылаясь на то, что задаток не возвращается при отказе стороны, его внесшей.

«Здесь есть тонкость: задаток обеспечивает исполнение обязательства по договору между равными участниками гражданского оборота. Однако отношения «мастер и клиент» подпадают под потребительское законодательство, которое имеет приоритет. Пункт 1 статьи 16 ЗоЗПП признает недействительными условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с тем, что установлено законом. Проще говоря, назвать предоплату задатком можно, но это не отменяет права клиента на отказ от услуги по ст. 32. Суды в подобных спорах чаще всего встают на сторону потребителя и обязывают вернуть деньги. Если клиент все же вносит предоплату, разумно получить подтверждение: чек, квитанцию, сообщение в мессенджере с указанием суммы, даты и наименования услуги. Для самозанятых мастеров таким документом станет чек из приложения «Мой налог». Это защищает обе стороны: клиент видит, за что заплатил, а мастер фиксирует факт договоренности», — пояснил Русяев.

Юрист также рассказал, в каких случаях специалист может законно отказать клиенту в записи на ту или иную услугу.

«В статье 426 Гражданского кодекса о публичном договоре говорится о том, что коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим. Но частный мастер, работающий как самозанятый, формально не заключает публичный договор и может выбирать клиентов. При этом отказ не должен носить дискриминационный характер, иначе в дело вступает ст. 136 Уголовного кодекса. Обоснованными причинами для отказа могут быть: противопоказания к процедуре, состояние здоровья клиента, неоднократные неявки без предупреждения или нарушение правил студии», — заключил Русяев.

