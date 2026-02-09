Российский маркетплейс предложил банкам заплатить за финансирование собственной платформы

В редакцию «Газеты.Ru» попал документ с коммерческим предложением одного из крупнейших российских маркетплейсов. Из него следует, что площадка предлагает кредитным организациям платный доступ к программе лояльности «Зеленые цены». Участие обойдется банкам в круглую сумму — речь идет о десятках млрд рублей, однако вложения направят не на скидки покупателям, а на развитие самой платформы.

Суть предложения, как следует из документа, проста, но радикальна: банк вносит крупный фиксированный взнос — речь идет о сумме порядка 30-40 млрд рублей — и получает статус «привилегированного партнера».

В обмен площадка гарантирует включение карт банка в специальную, выделенную категорию программы лояльности, что теоретически должно стимулировать клиентов банка активнее пользоваться именно его продуктами при покупках на маркетплейсе.

При этом финансирование от самой площадки банка в пользу материнской платформы не предполагается.

В случае реализации проекта финансовый рынок может столкнуться с новой схемой монетизации агрегаторов спроса, где конечный потребитель оказывается лишь разменной монетой. Кроме того, непонятны условия для всех других российских банков — очевидно, что уже на старте формирования подобного предложения есть неравенство.

Источники акцентируют внимание, что цена необоснованна, также маркетплейс пользуется силой своего монопольного положения, зная, что ни один банк не примет ее предложения, но при этом маркетплейс сможет утверждать, что финансовым организациям был сделан оффер.

Однако ключевое условие, которое уже вызвало острое обсуждение среди ознакомившихся с предложением банкиров, заключается в целевом использовании средств. Деньги не предназначены для увеличения кэшбэка или скидок для конечных пользователей: в документе черным по белому указано, что взносы партнеров пойдут на «развитие платформы, IT-инфраструктуры и логистических возможностей» маркетплейса.

Проще говоря, банкам предлагается в прямом смысле слова проинвестировать в капитальные расходы маркетплейса, купив за это место под солнцем в его экосистеме. При этом площадка оставляет за собой право устанавливать размер скидки для участников, даже если они оплатили «вступительный взнос».

«Это новый уровень. Нас фактически просят оплачивать их операционные расходы и рост, прикрываясь программой лояльности. Клиент не получит ни копейки дополнительно от этих миллионов. Он лишь увидит в приложении, что карты нашего банка «рекомендованы», — цитирует «Газета.Ru» представителя одного из банков, получивших данное предложение. — Это монетизация не клиентского опыта, а банковской зависимости от их трафика. Раньше мы платили за рекламу и клики, теперь — за право быть встроенным в их систему на выгодных им условиях».

По информации другого источника «Газеты.Ru» на финансовом рынке, аналогичные «партнерские программы» могут тестировать и другие крупные маркетплейсы, отрабатывая модель, при которой не они платят за привлечение платежных инструментов, а, наоборот, банки платят им за доступ к аудитории.

«Агрегатор становится не просто каналом продаж, а сборщиком дани с поставщиков финансовых услуг. В итоге банк, чтобы не потерять долю в онлайн-платежах, вынужден участвовать в этой игре, а его абоненты финансируют конкурента», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению юристов, такая схема может вызвать вопросы с точки зрения добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей. Если банк, оплативший такой взнос, получает преимущественное размещение в интерфейсе, а клиенту это не объяснено, это может вводить в заблуждение.

«Потребитель должен понимать, что «рекомендованный» продукт — это чаще всего продукт оплатившего рекламу, а не лучший по условиям», — считает партнер одной из юридических фирм.

Кроме того, он отметил, что «для подобных торговых площадок необходимо создать единый регулятор на государственном уровне, который мог бы их регламентировать и контролировать соблюдение норм закона — так же, как это происходит с банками, телекомом и другими отраслями».

В целом, предложение, попавшее в распоряжение «Газеты.Ru», знаменует собой новую фазу в противостоянии банков и маркетплейсов. Площадки, сколотившие гигантскую аудиторию, перестают быть нейтральными торговыми рядами — они превращаются в частные территории, где право на взаимодействие с клиентом становится предметом аукциона.

Итогом этой трансформации может стать не рост выгод для потребителя, а тихая капитализация гигантов цифровой торговли за счет их же деловых партнеров. А рядовой покупатель, ради которого, как декларируется, все и затевается, рискует так и не почувствовать, куда в итоге уплыли миллионы от его повседневных покупок.