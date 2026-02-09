Россиянам объяснили, как избежать лишних трат при ремонте квартиры

Выбор доступных отделочных материалов, простых потолочных конструкций и продуманного освещения позволит снизить расходы на ремонт квартиры. Об этом Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Так, например, можно подобрать качественный ламинат вместо паркета, а также натяжные потолки. По словам эксперта, отдельное внимание стоит уделить освещению и дверям.

«Если вы хотите уложиться в бюджет, выбирайте обычные накладные двери — они дешевле, но при этом эстетически выглядят не хуже. То же самое с освещением: многослойная подсветка требует дорогой электрики и идеально ровных стен. Чтобы сэкономить, лучше предусмотреть один основной источник света и добавить одну встроенную подсветку, а остальные зоны оформить декоративными светильниками», — пояснила Макарова.

Кроме того, она призвала выбрать сантехнику без скрытого монтажа, чтобы сэкономить и сделать пространство визуально более мягким и уютным.

