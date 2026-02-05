Размер шрифта
В Госдуме предложили создать ассоциацию налогоплательщиков в России

Депутат Панеш предложил создать институт налогового уполномоченного
Депутат, зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш выдвинул предложение создать ассоциацию налогоплательщиков или ввести институт налогового уполномоченного, который будет представлять интересы плательщиков как группы. Об этом сообщил Life.ru.

Депутат объяснил, что сегодня налогоплательщик в системе в основном видится как подконтрольное «обязанное лицо». При этом, если речь идет о приоритетах бюджетной политики и о том, куда будут направлены собранные средства, у российских налогоплательщиков почти нет «коллективного голоса».

«Средства собираются со всех, а решения о направлении денег в поддержку отдельных отраслей или компаний принимаются в логике государственных программ и антикризисных мер. Обратная связь для общества обычно появляется уже после того, как параметры определены, и сводится к сообщениям о принятых решениях и их целях. При таком устройстве налог становится безличным потоком», — отметил Панеш.

По словам парламентария, благодаря созданию института налогового уполномоченного может получиться снять напряжение в обществе, а также улучшить взаимодействия между государством и налогоплательщиками. Депутат подчеркнул, что сегодня существуют крупные общественные организации, которые представляют интересы компаний, предпринимателей и малых предприятий. Появление эффективного формата взаимодействия россиян с налоговой службой может также принести пользу.

Ранее в ГД предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов.
 
