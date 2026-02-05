Ozon и ассоциация «Антиконтрафакт» запустят независимый мониторинг карточек товаров

Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» объявили о запуске системы независимого мониторинга карточек товаров на платформе в рамках молодежного движения «Антиконтрафакт». Проект направлен на усиление контроля качества в таких категориях, как лекарства, БАДы и косметика, сообщает пресс-служба платформы.

В компании отметили, что постоянно развивают механизмы контроля качества, включая премодерацию товаров перед публикацией и ежедневный мониторинг витрины. Теперь участники молодежного движения помогут выявить возможные точечные ошибки и будут передавать информацию в маркетплейс для оперативной реакции.

По словам депутата Госдумы, президента ассоциации «Антиконтрафакт» Владислава Резника, систематическая борьба с контрафактом в России дает значимые результаты.

«Новый импульс в этом направлении определен президентом России Владимиром Путиным. Для достижения поставленных целей важно взаимодействие государства, бизнеса и общественных объединений. Необходима системная работа по разъяснению всех аспектов, связанных с нелегальным оборотом продукции и вовлечение молодежи в культуру неприятия контрафакта», — сказал он.

Любой товар, размещенный с нарушением правил или документа качества, будет временно скрыт с витрины. Чтобы вернуть его в продажу, продавцам необходимо будет исправить нарушение или предоставить подтверждающий сертификат.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким рассказал, что сейчас компания работает над комплексным усилением механизмов контроля качества и защиты от контрафакта на платформе.

«Помимо развития внутренних решений важна отраслевая и общественная работа. Дополнительная сторонняя проверка поможет нам находить уязвимые точки и закрывать их. Это особенно важно, когда речь идет о товарах, от которых зависит здоровье людей. Мы очень ценим, что молодые активисты готовы нам в этом помогать», — отметил он.

Также депутат Госдумы, председатель экспертного совета по детенизации экономики Артем Кирьянов заявил, что принятие закона о платформенной экономике стало важным шагом для регулирования рынка e-commerce.

«Критерием эффективности является не только добровольная поддержка со стороны основных стейкхолдеров: бизнеса и общественных институтов, но и вовлечение в процесс противодействия нелегальному обороту молодого поколения. Уверен, что вовлечение молодежи окажет долгосрочный эффект на будущее экономики нашей страны», — сказал он.

Ранее Ozon запустил автоматическую интеграцию с реестром Росздравнадзора для проверки регистрационных удостоверений при размещении медицинских товаров.