В России ответили, как компаниям повышать зарплаты сотрудников без потери эффективности

Работодатели могут увеличить переменную часть заработной платы сотрудников, чтобы поощрить их и не потерять при этом эффективность бизнеса. Об этом RuNews24.ru рассказала доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

Она напомнила, что премию работникам начисляют при условии обязательного выполнения запланированных показателей. По ее словам, компаниям также выгодны аутсорсинг (передача процессов внешней компании) и аутстаффинг (временный найм конкретных специалистов для выполнения задач).

«Подход «незаменимых нет, найдем другого» на стратегическую перспективу не работает. Важно не только найти соответствующего критериям отбора сотрудника, но и удержать его. Способы привлечения и удержания персонала со стороны работодателя: социальная ответственность бизнеса, забота о благополучии персонала (Well-being), реально выполнимые критерии KPI, работа над формированием HR-бренда компании и другие», — сказала Храмова.

Эксперт добавила, что система мотивации в компании является одним из главных показателей, от которых зависит эффективность сотрудников.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что лучше всего просить о повышении зарплаты в ноябре-декабре, тогда как в начале года идея вести такие разговоры с начальством — не самая эффективная стратегия.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости законодательно повысить зарплату учителям.