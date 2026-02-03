Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

В России ответили, как компаниям повышать зарплаты сотрудников без потери эффективности

Доцент Храмова: компаниям стоит удерживать сотрудников повышением зарплат
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели могут увеличить переменную часть заработной платы сотрудников, чтобы поощрить их и не потерять при этом эффективность бизнеса. Об этом RuNews24.ru рассказала доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

Она напомнила, что премию работникам начисляют при условии обязательного выполнения запланированных показателей. По ее словам, компаниям также выгодны аутсорсинг (передача процессов внешней компании) и аутстаффинг (временный найм конкретных специалистов для выполнения задач).

«Подход «незаменимых нет, найдем другого» на стратегическую перспективу не работает. Важно не только найти соответствующего критериям отбора сотрудника, но и удержать его. Способы привлечения и удержания персонала со стороны работодателя: социальная ответственность бизнеса, забота о благополучии персонала (Well-being), реально выполнимые критерии KPI, работа над формированием HR-бренда компании и другие», — сказала Храмова.

Эксперт добавила, что система мотивации в компании является одним из главных показателей, от которых зависит эффективность сотрудников.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что лучше всего просить о повышении зарплаты в ноябре-декабре, тогда как в начале года идея вести такие разговоры с начальством — не самая эффективная стратегия.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости законодательно повысить зарплату учителям.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!