В России изменятся правила одобрения рассрочки

С 1 апреля 2026 года максимальная сумма покупки в рассрочку, доступная гражданам, может быть ограничена 50 тысячами рублей. Об этом сообщил RG.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в Госдуме.

Он объяснил, что такое решение стало компромиссом между представителями финансового рынка и Банком России. По его словам, во время обсуждений рассматривались разные варианты, включая лимиты в 100 тысяч рублей и выше, однако в итоге все стороны согласились на более сдержанный подход. Центробанк изначально настаивал на гораздо более жёстком ограничении — 15 тысяч рублей.

В ЦБ пояснили, что рассрочка на крупные суммы по сути является скрытой формой кредита, но при этом не подчиняется тем же правилам, что действуют для кредитных организаций. BNPL-сервисы («покупай сейчас, плати потом») не требуют заключения кредитного договора, зачастую не запрашивают паспортных данных и не передают информацию в бюро кредитных историй. Это может привести к тому, что человек с «чистой» историей на самом деле окажется сильно обременен долгами.

В Банке России подтвердили, что поддерживают обновленный законопроект. Представитель регулятора подчеркнул, что изменения не смягчают регулирование, а скорее уточняют его. Также в документе предусмотрены полномочия ЦБ по контролю за сервисами рассрочки, что, по мнению ведомства, поможет соблюсти баланс между защитой прав потребителей и развитием рынка.

Кроме того, в пояснении Центробанка уточняется, что проект будет регулировать деятельность операторов рассрочки как посредников, а также вводит дополнительные нормы для защиты граждан при покупке товаров и недвижимости в рассрочку с баланса продавца. Установленный лимит в 50 тысяч рублей, с которого начинается передача данных в бюро кредитных историй, назван более сбалансированным подходом.

Ранее экономист дал советы тем, кто столкнулся с трудностями по погашению кредита.