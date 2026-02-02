Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю в начале февраля

Курс рубля к юаню на Московской бирже в феврале может получить поддержку от роста нефтяных цен, а также на фоне геополитической ситуации. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Рубль, по его словам, может получить импульс от роста цен на нефть на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Ирана. Дополнительную поддержку могут оказать новости, связанные с перспективами мирных переговоров, а также продолжающиеся продажи иностранной валюты со стороны Банка России.

С другой стороны, на китайский юань оказывает давление жесткая риторика Министерства финансов США, призывающего к большей прозрачности валютной политики, отметил эксперт.

«Не на стороне юаня и данные по снижению на 9,5% по итогам 2025 года объема иностранных инвестиций в китайскую экономику. В числе оптимистичного фона выступает рост в минувшем году объема налоговых льгот, направленных на поддержку производственного сектора и развитие инноваций», — сказал Тимошенко.

Согласно его прогнозам, торговый диапазон юаня в начале февраля составит 10,75-11,00 рублей.

Накануне газета Financial Times (FT) сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин призывает к тому, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты.

Как отмечается, Си заявил, что Китаю необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках.

