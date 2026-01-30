Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Поездки в Дубай добавили в расчет инфляции в РФ

Поездки в Дубай включили в инфляцию как привычные расходы россиян
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Росстат обновил методику расчета инфляции и добавил в нее поездки в ОАЭ и на Черноморское побережье России. Об этом пишут «Известия».

В начале год рост цен увеличился быстрее обычного. В январе этого года она приблизилась к показателю в 2%.

Часть скачка связана именно с изменением состава учитываемых услуг. Новые туристические позиции отключаются резким колебанием цен.

Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ОАЭ были включены в расчет инфляции из-за устойчивого роста спроса на это направление.

По мнению эксперта, учет поездок на курорты Черного моря был необходим, поскольку там отдыхает основная часть российских туристов.

Недавно исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у российских туристов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году чаще всего россияне ездили в ОАЭ и Таиланд.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!