Поездки в Дубай добавили в расчет инфляции в РФ

Поездки в Дубай включили в инфляцию как привычные расходы россиян

Росстат обновил методику расчета инфляции и добавил в нее поездки в ОАЭ и на Черноморское побережье России. Об этом пишут «Известия».

В начале год рост цен увеличился быстрее обычного. В январе этого года она приблизилась к показателю в 2%.

Часть скачка связана именно с изменением состава учитываемых услуг. Новые туристические позиции отключаются резким колебанием цен.

Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ОАЭ были включены в расчет инфляции из-за устойчивого роста спроса на это направление.

По мнению эксперта, учет поездок на курорты Черного моря был необходим, поскольку там отдыхает основная часть российских туристов.

Недавно исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у российских туристов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году чаще всего россияне ездили в ОАЭ и Таиланд.