Названа сумма налогов, которую недоплатили маркетплейсы в 2025 году

В этом году маркетплейсы недоплатили около 1,5 трлн рублей налогов из-за систем скидок. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. Это должно быть прекращено» — сказал он.

По мнению топ-менеджера компании, торговые площадки должны показать свой уровень эффективности в честной конкурентной борьбе.

Греф также отметил, что маркетплейсы, работая в убыток и получая поддержку от государства, не могут долго оставаться в таком положении. Глава «Сбера» привел в пример одного из крупных игроков, начавших резко повышать комиссии и показывать прибыльность, даже выплачивая дивиденды.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась, что нужно развивать регулирование маркетплейсов.

«По количеству клиентов маркетплейсы уже такая системно-значимая инфраструктура, и многие даже предлагают регулировать их как системно-значимые. Это касается в том числе технологической устойчивости, от которой зависит благосостояние клиентов. Потому что если, не дай бог, какой-нибудь сбой технологический на этой инфраструктуре. Вот за информационной безопасности банка контроль достаточно жесткий. А здесь уже по значимости для общества, конечно, маркетплейсы приобретают похожие значениям. И нужно развивать регулирование, безусловно», - подчеркнула она.

18 ноября против «внутренних» скидок маркетплейсов выступила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.

В конце октября этого года Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. Она обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

