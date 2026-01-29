«Помолодел»: Фонд защиты должников описал среднестатистический портрет банкрота в России

Клиенты-банкроты Фонда защиты должников в России за пять лет с 2020 по 2025 год «помолодели», увеличили суммы своих долгов, начали чаще проходить процедуру банкротства и получили больше шансов сохранить ипотечное жилье при такой процедуре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в организации.

«Специалисты «Фонда защиты должников» проанализировали клиентов, обращавшихся за услугой по банкротству физического лица за 5 лет. За эти 5 лет наш клиент слегка помолодел <…> увеличил сумму долга», — сообщается в материале.

Отмечается, что если в 2020 году средний возраст банкрота составлял 45 лет, то теперь речь идет о должниках возрастом 38–40 лет.

Такое положение дел связано с тем увеличением количества молодых людей, которые «заходят» в процедуру банкротства. Люди 20–25 лет стали чаще прибегать к списанию долгов, так как они четко осознают, что «затягивать с решением финансовых проблем не выгодно и неправильно».

С 2020 по 2025 год средняя задолженность человека, проходящего процедуру банкротства, составляла 700 тысяч рублей. В 2025 году средний долг банкрота в России составил 1 млн 200 тыс. рублей, сообщили в Фонде.

Вместе с тем, доля клиентов организации, которые стали жертвами мошенников, увеличилась за пять лет более чем на 10% и составила 35%.

«Подавляющее большинство обманутых — пенсионеры, и зачастую платеж по кредиту превышает размер пенсии. Для них списание долгов — единственный выход из проблемной ситуации», — пояснили в Фонде.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году случаи повторного банкротства были «практически единичными», однако по итогам 2025 года рост таких клиентов составил 250%. В Фонде добавили, что тенденция сохранится в 2026 году.

По итогам 2025 года каждый четвертый клиент Фонда защиты должников «банкротится с ипотекой». При банкротстве можно сохранить ипотечное жилье. Пять лет назад процедура предусматривала соглашение между банком и клиентом, а суд в этом процессе никак не участвовал. В 2024 году законодательно установили, что такое мировое соглашение устанавливается через суд в процессе банкротства должника.

«Во многом это облегчило процесс банкротства с сохранением жилья», — отметили в Фонде.

Как заявили в организации, в течение пяти лет значительно увеличилось число займов в микрофинансовых организациях.

«За это время большое развитие получили займы онлайн, потребительский кредит стало взять сложнее, и все это привело к тому, что у нас появились кейсы, где у должника есть по 50 и даже 70 микрозаймов на разные суммы. (5 лет назад большим количеством считалось 10–12)», — объяснили в Фонде.

В организации подытожили, что клиенты стали «более грамотными в экономических вопросах» и стали «спокойнее относиться к процедуре банкротства».

«Если раньше для подавляющего большинства должников банкротство было гораздо большим стрессом, чем приставы и коллекторы, теперь все стало наоборот. Большинство воспринимает списание долгов как раз как спасение от вечных проблем с арестованными счетами, запретом на выезд, постоянными звонками родственникам и на работу», — говорится в материале.

Исследование проводилось методом статистического анализа. Выборка составила 4300 клиентов.

