Судоходство по Сайменскому каналу между Россией и Финляндией сохранится

Судоходство по Сайменскому каналу, соединяющему территории Финляндии и России, сохранится, несмотря на дипломатические трудности. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки сообщают «Известия».

Договор об аренде Финляндией этого водного маршрута продолжает действовать. По данным «Известий», в российском парламенте не исключают возможности его денонсации, однако в экспертном сообществе считают это маловероятным, поскольку такой шаг не отвечает национальным интересам обеих стран.

11 сентября Финляндия приостановила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала. В российском посольстве при этом отметили, что совет был «чисто финским национальным совещательным органом, сформированным при министерстве транспорта и связи Финляндии для обмена информацией между властями, региональными организациями и бизнесом». Представители РФ в него не входили.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Финская сторона закрыла движение по нему с 15 апреля, однако затем это решение было пересмотрено.

Канал был построен в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — более 23 километров.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы Финляндии и Эстонии блокировать Финский залив.