Две лидирующие компании по прокату самокатов планируют объединиться

ФАС: две компании по прокату самокатов Whoosh и «Юрент» задумали объединиться

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компании по прокату самокатов Whoosh и «Юрент» задумали объединиться, однако это ограничит конкуренцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и «ЮрентБайк.ру». Служба усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении», — говорится в публикации.

Ведомство считает, что сделки могут привести к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО «ВУШ Холдинг», а также сокращению числа организаций на товарном рынке проката.

25 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин высказал мнение, что на средства индивидуальной мобильности и велосипеды нужно распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Ранее более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ.