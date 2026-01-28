Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Две лидирующие компании по прокату самокатов планируют объединиться

ФАС: две компании по прокату самокатов Whoosh и «Юрент» задумали объединиться
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компании по прокату самокатов Whoosh и «Юрент» задумали объединиться, однако это ограничит конкуренцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и «ЮрентБайк.ру». Служба усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении», — говорится в публикации.

Ведомство считает, что сделки могут привести к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО «ВУШ Холдинг», а также сокращению числа организаций на товарном рынке проката.

25 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин высказал мнение, что на средства индивидуальной мобильности и велосипеды нужно распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Ранее более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!