В России рассказали, что происходит с отечественным ресторанным бизнесом

Специалист Виноградов: число ресторанов в России будет сокращаться
Shutterstock

За последние три года количество действующих ресторанов в России снизилось почти на 17% и эта тенденция продолжится. Об этом RuNews24.ru рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

По его словам, число закрытых заведений в этом году может вырасти минимум на 10%. Многие предприятия испытывают финансовые трудности, теряют персонал и сталкиваются с дефицитом постоянных клиентов.

«На мой взгляд, основная причина сокращения — резкое повышение расходов: аренда коммерческой недвижимости выросла на 20-30%, закупочные цены продуктов увеличились вдвое, а коммунальные платежи достигли рекордных показателей. Из-за роста издержек многие небольшие семейные кафе вынуждены закрываться либо значительно сокращают свою деятельность», — сказал Виноградов.

Однако он подчеркнул, что российский ресторанный сектор может быстро адаптироваться к меняющимся реалиям, поэтому сможет выйти из кризиса. Эксперт отметил, что одной из перспективных моделей развития станет расширение доставки готовых блюд и полуфабрикатов.

Ресторатор Илья Тютенков до этого говорил, что пик посещаемости московских ресторанов пришелся на летний сезон. По его словам, это обусловлено наличием летних веранд и увеличением числа туристов. При этом он отметил, что точной статистики по соотношению москвичей и туристов нет.

Ранее эксперт заявил, что новые вывески магазинов и ресторанов оплатят российские потребители.
 
