Общество

Ресторатор Илья Тютенков рассказал о состоянии отрасли в Москве

Ресторатор Илья Тютенков отметил влияние турпотока в Москве на трафик в ресторанах
Shutterstock

Пик посещаемости московских ресторанов пришелся на летний сезон. Об этом в интервью агентству Regnum рассказал ресторатор Илья Тютенков.

По его словам, это обусловлено наличием летних веранд и увеличением числа туристов. При этом он отметил, что точной статистики по соотношению москвичей и туристов нет.

«У нас нет такой статистики, ее невозможно привести в какие-то цифры. Я думаю, какая-то часть есть, но понятно, что москвичей больше, чем туристов», — сказал ресторатор.

Тютенков также положительно оценил взаимодействие с городскими властями.

«У нас максимально конструктивный диалог. Могу сказать, что московское правительство максимально лояльно настроено, лояльно с точки зрения поддержки — она максимальная в рамках возможностей московской мэрии. Все наши контакты с уполномоченными лицами — только уважение и благодарность. У нас зеленый свет, все в рамках закона делается. Поддержка максимальная», — подчеркнул он.

Ресторатор рассказал, что для привлечения гостей используются стандартные маркетинговые инструменты: размещение в гостиничных изданиях, соцсети, SMM и традиционные каналы продвижения.

«Ничего специального для привлечения туристов мы не делаем, потому что для нас это — обычные гости», — подчеркнул он.

Что касается новогоднего меню, то особых изменений, по его словам, не предусмотрено.

«Традиционно во время приближения новогодних праздников у нас появляются классические позиции — салаты. Обычно мы их ставим в доставку, потому что, как правило, люди заказывают их к праздничному столу — не хотят готовить, а просто хотят хорошо провести время», — пояснил Тютенков.

Кроме того, он добавил, что обновление меню не привязано к праздникам, а зависит от актуальности блюд и сезонных продуктов. «Вся сезонная история кончается осенью. Зимой, по большому счёту, сезон хурмы и мандаринов, но это не такой глобальный продукт, чтобы вокруг него всё делать», — сказал ресторатор.
 
