Эксперт: новые вывески магазинов и ресторанов оплатят российские потребители

В России в марте вступит в силу требование к представителям бизнеса переоформить таблички с латинскими буквами на русский язык или продублировать их кириллицей. Это потребует от предпринимателей дополнительных затрат, при этом на количестве посетителей не скажется, а значит им придется искать способы покрыть расходы. На этом фоне цены вырастут, так как эти издержки переложат на потребителей, предупредили эксперты в беседе с 360.ru.

За нарушение требований к оформлению вывесок введут наказание. Как отметил юрист, кандидат юридических наук, замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков, за отсутствие продублированной на русском языке таблички ИП грозит штраф в 500-1000 рублей, для юрлиц – в 5-10 тыс. рублей. Повторные наказания будут строже и включат в себя требование демонтажа латинской вывески.

Закон о защите русского языка в конечном итоге потребует дополнительных расходов, которые бизнес переложит на потребителей, считает эксперт по структурированию и развитию (малого и среднего бизнеса) МСБ, ресторатор, сооснователь концепций «Тайцы», Genso, IS KU Мария Искусных.

«С точки зрения экономики бизнеса, любые обязательные регуляторные расходы, не создающие дополнительной выручку, в итоге должны быть компенсированы. Закон, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, относится именно к таким затратам», — подчеркнула она.

Для крупных предприятий проблемой эта норма не станет, а вот для МСБ, особенно в регионах, это уже значительные траты, считает эксперт. Однако, по ее мнению, не стоит опасаться резкого скачка цен – рост будет постепенным, бизнес замаскирует его под плановую индексацию и возросшую налоговую нагрузку. По прогнозу Искусных, в небольших кафе и несетевых ресторанах стоимость среднего чека повысится на 2-5%, в брендированных заведениях на 5%, а в крупных сетях повышение будет минимальным – здесь на ценах больше скажется рост НДС до 22%.

В целом в долгосрочной перспективе бизнес к изменениям адаптируется, но в этом году нагрузка будет существенной и может привести к закрытию отдельных заведению, заключила эксперт.

В июле 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий приступить к демонтажу вывесок на иностранных языках и отказу от использования иностранных слов и выражений в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона о защите русского языка. Запрет на использование иностранного языка и заимствований в вывесках и рекламе вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключение будет сделано для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

