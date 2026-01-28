Россиянам рассказали, когда можно получить кредитные каникулы

Кредитными каникулами имеют право воспользоваться несколько категорий россиян, в числе которых временно нетрудоспособные заемщики. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Помимо ухода за тяжелобольным близким родственником, право на кредитные каникулы возникает при призыве заемщика на военную службу, при получении им инвалидности I группы или при временной нетрудоспособности, продолжающейся более двух месяцев», — объяснил депутат.

Кроме того, по словам Панеша, основанием может стать регистрация заемщика в статусе безработного в службе занятости. Любой россиянин имеет право оформить кредитные каникулы, если его доход за два месяца, которые предшествовали месяцу обращения, уменьшились не менее чем на 30% в сравнении со среднемесячным заработком за год перед датой обращения с требованием.

Депутат подчеркнул, что в рамках кредитных каникул обязательные платежи по кредиту приостанавливаются на период до полугода. При этом проценты за это время не начисляются, а срок договора не увеличивается.

Финансовый советник, инвестор, предприниматель Никита Коньшин до этого предупредил, что жизнь «от зарплаты до зарплаты» зачастую может обернуться кредитной зависимостью. По его словам, избежать такой проблемы помогут фиксация расходов, создание финансовых фондов и ряд других шагов.

Ранее россиянам рассказали, кому не стоит брать кредиты.