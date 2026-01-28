Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали, когда можно получить кредитные каникулы

Депутат Панеш: кредитные каникулы можно взять при временной нетрудоспособности
Shutterstock/Tero Vesalainen

Кредитными каникулами имеют право воспользоваться несколько категорий россиян, в числе которых временно нетрудоспособные заемщики. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Помимо ухода за тяжелобольным близким родственником, право на кредитные каникулы возникает при призыве заемщика на военную службу, при получении им инвалидности I группы или при временной нетрудоспособности, продолжающейся более двух месяцев», — объяснил депутат.

Кроме того, по словам Панеша, основанием может стать регистрация заемщика в статусе безработного в службе занятости. Любой россиянин имеет право оформить кредитные каникулы, если его доход за два месяца, которые предшествовали месяцу обращения, уменьшились не менее чем на 30% в сравнении со среднемесячным заработком за год перед датой обращения с требованием.

Депутат подчеркнул, что в рамках кредитных каникул обязательные платежи по кредиту приостанавливаются на период до полугода. При этом проценты за это время не начисляются, а срок договора не увеличивается.

Финансовый советник, инвестор, предприниматель Никита Коньшин до этого предупредил, что жизнь «от зарплаты до зарплаты» зачастую может обернуться кредитной зависимостью. По его словам, избежать такой проблемы помогут фиксация расходов, создание финансовых фондов и ряд других шагов.

Ранее россиянам рассказали, кому не стоит брать кредиты.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!