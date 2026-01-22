Новак прокомментировал санкции США против российских нефтяных компаний

Предпринимаемые Соединенными Штатами Америки шаги по сужению круга стран, импортирующих российскую нефть, провоцируют дестабилизацию глобальных поставок энергоносителей и повышают нестабильность на рынке. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках», — отметил он.

До этого Министерство финансов США объявило о введении ограничений в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл». Одновременно с этим был опубликован ряд генеральных лицензий, допускающих до 21 ноября проведение определенных операций с указанными компаниями и их дочерними структурами, направленных на прекращение сотрудничества. Впоследствии, действие лицензий, разрешающих проведение отдельных операций с «Лукойлом», связанных с зарубежными активами компании, было продлено финансовым ведомством с 21 ноября до 13 декабря.

Ранее в Британии захотели закрыть лазейку для импорта топлива из российской нефти.