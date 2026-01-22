Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Новак прокомментировал санкции США против российских нефтяных компаний

Новак: санкции США против нефтяных компаний РФ усиливают волатильность на рынке
Владимир Астапкович/РИА Новости

Предпринимаемые Соединенными Штатами Америки шаги по сужению круга стран, импортирующих российскую нефть, провоцируют дестабилизацию глобальных поставок энергоносителей и повышают нестабильность на рынке. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках», — отметил он.

До этого Министерство финансов США объявило о введении ограничений в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл». Одновременно с этим был опубликован ряд генеральных лицензий, допускающих до 21 ноября проведение определенных операций с указанными компаниями и их дочерними структурами, направленных на прекращение сотрудничества. Впоследствии, действие лицензий, разрешающих проведение отдельных операций с «Лукойлом», связанных с зарубежными активами компании, было продлено финансовым ведомством с 21 ноября до 13 декабря.

Ранее в Британии захотели закрыть лазейку для импорта топлива из российской нефти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684217_rnd_2",
    "video_id": "record::77c76f1f-33ce-48d1-a9fc-f42305446de1"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+