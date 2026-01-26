Инвестор рассказал, как перестать тратить и научиться копить

Человек, живущий «от зарплаты до зарплаты», зачастую предсказуем, поскольку ему необходимо закрывать ежемесячные дыры, а не думать о будущем. Такими людьми легче управлять, поэтому важно выйти из этой модели. Об этом радио Sputnik рассказал управляющий партнер SMK Capital, частный инвестор, соучредитель инвестиционной компании Сергей Селиванов.

Специалист объяснил, что системе выгоднее, когда люди тратят все свои средства, поскольку человек без подушки безопасности является идеальным потребителем. Однако важно воспринимать деньги как инструмент, а не источник тревоги.

По словам инвестора, большинство программ по финансовой грамотности учат базовой дисциплине, а не помогают развить мышление владельца капитала.

«Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует. И когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он автоматически выходит из «крысиных бегов»», — отметил эксперт.

Он объяснил, что у людей с таким мышлением появляется выбор, которые и отделяет свободу от зависимости.

Финансовый советник, инвестор, предприниматель Никита Коньшин до этого предупредил, что жизнь «от зарплаты до зарплаты» зачастую может обернуться кредитной зависимостью. Избежать такой проблемы помогут фиксация расходов, создание финансовых фондов и ряд других шагов.

