Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Инвестор рассказал, как перестать тратить и научиться копить

Инвестор Селиванов: деньги нужно воспринимать как инструмент
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Человек, живущий «от зарплаты до зарплаты», зачастую предсказуем, поскольку ему необходимо закрывать ежемесячные дыры, а не думать о будущем. Такими людьми легче управлять, поэтому важно выйти из этой модели. Об этом радио Sputnik рассказал управляющий партнер SMK Capital, частный инвестор, соучредитель инвестиционной компании Сергей Селиванов.

Специалист объяснил, что системе выгоднее, когда люди тратят все свои средства, поскольку человек без подушки безопасности является идеальным потребителем. Однако важно воспринимать деньги как инструмент, а не источник тревоги.

По словам инвестора, большинство программ по финансовой грамотности учат базовой дисциплине, а не помогают развить мышление владельца капитала.

«Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует. И когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он автоматически выходит из «крысиных бегов»», — отметил эксперт.

Он объяснил, что у людей с таким мышлением появляется выбор, которые и отделяет свободу от зависимости.

Финансовый советник, инвестор, предприниматель Никита Коньшин до этого предупредил, что жизнь «от зарплаты до зарплаты» зачастую может обернуться кредитной зависимостью. Избежать такой проблемы помогут фиксация расходов, создание финансовых фондов и ряд других шагов.

Ранее россиянам напомнили, чем опасна серая зарплата.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706765_rnd_6",
    "video_id": "record::0f5116cc-8790-41e4-b096-2f28b4bd2ba4"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+