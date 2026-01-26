Размер шрифта
Россиянам рассказали, стоит ли торопиться с покупкой жилья

Риелтор Перескокова: россиянам стоит поторопиться с покупкой жилья
Призывы россиян поторопиться с покупкой жилья в ряде случаев могут быть оправданной стратегией. Об этом «Москве 24» рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«В первую очередь она связана с поведением рынка в ликвидных, востребованных локациях: цены там не демонстрируют снижения, а наиболее интересные предложения с хорошими планировками и удачным расположением действительно уходят быстро», — пояснила специалист.

По ее словам, на месте лучших лотов вряд ли появятся аналогичные по качеству и цене. Кроме того, к факторам риска она отнесла возможные изменения в условиях семейной ипотеки, которые сейчас активно обсуждают.

Перескокова добавила, что стоимость недвижимости в крупных городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Краснодар, не будут снижаться.

Руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина до этого сказала «Газете.Ru», что россиянам, которые планируют покупку жилья, лучше не затягивать с решением: цены продолжат расти, а ликвидных объектов не так много, и они быстро уходят с витрины.

Ранее в России опровергли сообщения о резком росте спроса на квартиры в Заполярье.

