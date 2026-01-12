Россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей

Инвестор Ходченков: россияне со средней зарплатой накопят 1 млн руб. за два года

Россияне со средней зарплатой могут накопить 1 млн рублей за полтора-два года, сказал «Газете.Ru» инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«В условиях высокой стоимости денег и быстрых циклов процентных ставок дисциплинированная модель накоплений приносит результат быстрее, чем когда-либо. Россиянин со средней зарплатой может выйти на первый миллион за 1,5–2,5 года, если выстроит систему. Главное правило: доля накоплений должна быть фиксированной — 20–30%, независимо от колебаний дохода. Это фундамент, на котором строится капитал. Такой подход превращает накопление в алгоритм, а не в эмоциональный процесс. Высокие ставки — редкое окно возможностей», — отметил Ходченков.

По его словам, при доходности 9–11% годовых (депозиты, надежные облигации) капитал начинает нарастать быстрее, чем кажется. Человек фактически получает дополнительный доход, который раньше нужно было бы зарабатывать, пояснил инвестор.

По его оценке, при отчислении 25 тыс. рублей в месяц и доходности в 10% первый миллион достигается примерно через 28–30 месяцев. Повышение нормы до 30 тыс. рублей сокращает срок до 22 месяцев, добавил инвестор.

Ходченков подчеркнул, что ключевой фактор накопления — не ужесточение бюджета, а освобождение ликвидности.

По словам эксперта, в 2026 году три категории расходов обесценивают доходы быстрее всего:

— потребительские кредиты;

— фоновые подписки;

— малые импульсные покупки (до 3 тыс. рублей, но регулярно).

«Каждая из этих утечек «съедает» 10–20% бюджета в месяц. Их устранение эквивалентно повышению зарплаты без повышения зарплаты. Рекомендую применять метод «инвестиционного апгрейда дохода». Суть: каждые 90 дней человек увеличивает норму накоплений на 2–3%, пока не достигает комфортного потолка в 25–35%. Рост происходит плавно, без стресса, но создает впечатляющее ускорение накопления. Это модель, которую используют предприниматели: не резать расходы, а увеличивать долю капитала системно», — заключил Ходченков.

