В России задумались о возвращении молочных кухонь во все регионы

Выдача через молочные кухни бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин должна быть федеральной мерой поддержки для всех российских регионов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, необходимо возвращать в регионы молочные кухни, чтобы беременные и дети до 3-х лет смогли получать «качественное питание».

Миронов напомнил, что с 2000-х годов молочные кухни «отдали на откуп» регионам, там их заменили денежными выплатами, на которые «нормальное, качественное питание купить невозможно».

Молочной кухней называют специальные пункты выдачи молочного и другого питания для детей в возрасте до ъ-х лет, а также беременных и кормящих женщин.

До этого депутаты анонсировали значительный рост максимальных выплат по беременности и родам. Уточняется, что в 2026 году запланировано увеличение максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей. Суммы, которые работодатели выплатят беременным сотрудницам, будут зависеть от длительности их отпуска.

