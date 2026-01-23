Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В России задумались о возвращении молочных кухонь во все регионы

Миронов: необходимо возродить молочные кухни во всех регионах России
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Выдача через молочные кухни бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин должна быть федеральной мерой поддержки для всех российских регионов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, необходимо возвращать в регионы молочные кухни, чтобы беременные и дети до 3-х лет смогли получать «качественное питание».

Миронов напомнил, что с 2000-х годов молочные кухни «отдали на откуп» регионам, там их заменили денежными выплатами, на которые «нормальное, качественное питание купить невозможно».

Молочной кухней называют специальные пункты выдачи молочного и другого питания для детей в возрасте до ъ-х лет, а также беременных и кормящих женщин.

До этого депутаты анонсировали значительный рост максимальных выплат по беременности и родам. Уточняется, что в 2026 году запланировано увеличение максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей. Суммы, которые работодатели выплатят беременным сотрудницам, будут зависеть от длительности их отпуска.

Ранее был назван неочевидный фактор, влияющий на здоровье беременных женщин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692305_rnd_5",
    "video_id": "record::714b2671-e548-4302-865b-66bd97d3b756"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+