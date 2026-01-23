Размер шрифта
Российский ретейл пожаловался на трудности в 2025 году

«Известия»: 2025 год оказался худшим для российского ретейла за последние 10 лет
Александр Кряжев/РИА Новости

2025-й год оказался самым сложным для ретейла России за последние десять лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата за 2016–2025-е.

Отмечается, что в четвертом квартале индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) опустился до –6, что стало вторым худшим значением за весь период наблюдений. Более низкий уровень был зарегистрирован во II квартале 2020 года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда индекс снижался до –7.

ИПУ считается одним из главных индикаторов состояния отрасли — он отражает текущую экономическую ситуацию, инвестиционную привлекательность и устойчивость бизнеса.

Опросы представителей отрасли подтверждают отрицательную динамику, пишет издание. Последний квартал и декабрь прошлого года стали «непростыми» для всей розницы, заявил гендиректор «Metro Россия» Йоханнес Толай.

Группа «Лента» работала в условиях высокой неопределенности, дополнительное давление оказало замедление экономики, сообщил ее гендиректор Владимир Сорокин.

Ситуацию в ретейле усугубил и переток огромного числа покупателей на маркетплейсы. По данным Минпромторга, к 2030-му их доля в общем объеме розничной торговли может увеличиться до 30–35%.

Ранее в России объяснили ускорение инфляции.

