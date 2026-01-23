Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Россияне стали реже покупать сливочное масло

Ntech: продажи сливочного масла в России упали на 12%
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

С января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech.

По оценкам аналитиков, объем продаж снизился до 210,4 тыс. тонн. Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительского поведения. Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что россияне стали чаще экономить: часть покупателей полностью отказывается от сливочного масла, другие сокращают объемы покупок.

Похожую оценку дал независимый консультант поставщиков торговых сетей и автор Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. Он указал, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке шоколада. По его словам, продукция высокого качества заметно подорожала, тогда как более доступные по цене товары не устраивают потребителей по своим характеристикам.

Ранее опрос показал, что более 60% россиян отказались от импульсивных покупок, тщательно контролируя траты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688957_rnd_9",
    "video_id": "record::e04b4ee1-ae46-421d-8ff2-e5b57967ce15"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+