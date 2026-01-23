Россияне стали реже покупать сливочное масло

С января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech.

По оценкам аналитиков, объем продаж снизился до 210,4 тыс. тонн. Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительского поведения. Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что россияне стали чаще экономить: часть покупателей полностью отказывается от сливочного масла, другие сокращают объемы покупок.

Похожую оценку дал независимый консультант поставщиков торговых сетей и автор Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. Он указал, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке шоколада. По его словам, продукция высокого качества заметно подорожала, тогда как более доступные по цене товары не устраивают потребителей по своим характеристикам.

Ранее опрос показал, что более 60% россиян отказались от импульсивных покупок, тщательно контролируя траты.