Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Стало известно, какую еду россияне чаще всего заказывали на праздниках

«Самокат»: подростки на Новый год чаще заказывали снеки вместо молока и яиц
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Подростки и студенты в России в возрасте 16–21 года на новогодних праздниках чаще всего заказывали снеки и сладости: газированные напитки, чипсы, лапшу быстрого приготовления и батончики. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом базовые продукты — молоко, яйца и хлеб — студенты и подростки заказывали реже. Газировка появлялась в заказах почти в три раза чаще, чем питьевая вода, и почти в пять раз чаще, чем соки и нектары.

Пользователи 22–24 лет, по сравнению с подростками, чаще заказывали питьевую воду и молоко. Эта категория пользователей чаще заказывала первые и вторые блюда, чем быстрые перекусы, по сравнению с подростками.

Наиболее активными оказались пользователи 25–34 лет. Они лидировали по количеству заказов. В их корзине выросла доля повседневных продуктов — сыров, яиц, фруктов и салатов, а также появились свежие овощи.

Покупатели 35-44 лет также перераспределяли траты в пользу базовых категорий продуктов. Топ покупок у них возглавили молоко, мороженое, яйца и булочные изделия, а чипсы и сладкие батончики уступили место фруктам, творогу и сырам. Основные списания пользователей 45–65 лет на новогодних праздниках пришлись на молочную продукцию — молоко, творог и мороженое, а также яйца и товары для животных.

На январских каникулах в 2026 году пользователи «Самоката» списали более 470 млн бонусов Спасибо. Например, подростки потратили на чипсы 2,3 млн бонусов, а на газированные напитки и перекусы — более 3 млн. При этом на базовые продукты — молоко, яйца и хлеб — подростки и студенты потратили около 1,2 млн бонусов. Пользователи 22-24 лет израсходовали на первые и вторые блюда 2,5 млн бонусов.

Ранее сообщалось, что каждому третьему россиянину денег стало не хватать больше, чем год назад. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686047_rnd_0",
    "video_id": "record::90cd9284-3a97-43b5-87b0-e6e2d9e1439c"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+