Стало известно, какую еду россияне чаще всего заказывали на праздниках

«Самокат»: подростки на Новый год чаще заказывали снеки вместо молока и яиц

Подростки и студенты в России в возрасте 16–21 года на новогодних праздниках чаще всего заказывали снеки и сладости: газированные напитки, чипсы, лапшу быстрого приготовления и батончики. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом базовые продукты — молоко, яйца и хлеб — студенты и подростки заказывали реже. Газировка появлялась в заказах почти в три раза чаще, чем питьевая вода, и почти в пять раз чаще, чем соки и нектары.

Пользователи 22–24 лет, по сравнению с подростками, чаще заказывали питьевую воду и молоко. Эта категория пользователей чаще заказывала первые и вторые блюда, чем быстрые перекусы, по сравнению с подростками.

Наиболее активными оказались пользователи 25–34 лет. Они лидировали по количеству заказов. В их корзине выросла доля повседневных продуктов — сыров, яиц, фруктов и салатов, а также появились свежие овощи.

Покупатели 35-44 лет также перераспределяли траты в пользу базовых категорий продуктов. Топ покупок у них возглавили молоко, мороженое, яйца и булочные изделия, а чипсы и сладкие батончики уступили место фруктам, творогу и сырам. Основные списания пользователей 45–65 лет на новогодних праздниках пришлись на молочную продукцию — молоко, творог и мороженое, а также яйца и товары для животных.

На январских каникулах в 2026 году пользователи «Самоката» списали более 470 млн бонусов Спасибо. Например, подростки потратили на чипсы 2,3 млн бонусов, а на газированные напитки и перекусы — более 3 млн. При этом на базовые продукты — молоко, яйца и хлеб — подростки и студенты потратили около 1,2 млн бонусов. Пользователи 22-24 лет израсходовали на первые и вторые блюда 2,5 млн бонусов.

