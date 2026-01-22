На территории стройки ЖК «Остров» от «Донстроя» произошло задымление

В Москве на территории ЖК «Остров» от «Донстроя» (корпус 16, к2) произошло задымление: по словам очевидцев, на стройплощадке «коптит», на месте работают экстренные службы. Об этом пишет Telegram-канал «Домострой», ссылаясь на полученные фото и видео инцидента.

По предварительным данным, речь может идти о ЧП во время работ — вероятной причиной называется взрыв газового баллона. Официальных данных о пострадавших и точной площади задымления и его очага на момент публикации заметки нет.

ЖК «Остров» строится в районе Хорошево-Мневники в Москве, в Мневниковской пойме, на улице Нижние Мневники. ЖК располагается рядом со станцией метро «Мневники» и «Терехово». По данным крупных витрин новостроек и агрегаторов объявлений, квартиры в этом проекте сейчас предлагаются в широком диапазоне: минимальные предложения стартуют примерно от 17 млн рублей, а верхняя планка может доходить до сотен миллионов и выше в зависимости от метража и формата.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вспыхнул элитный жилой комплекс на Петровском острове.