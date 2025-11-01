На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне сдали почти тысячу тонн монет в рамках акции Банка России

Центробанк: россияне вернули в оборот монеты на 245 млн рублей
Depositphotos

Россияне в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» сдали в банки и торговые сети 56 млн монет общей стоимостью почти 245 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

В Центробанке отметили, что этот показатель стал максимальным с момента запуска инициативы в 2023 году. Всего за пять проведенных акций жители страны вернули в обращение свыше 215 млн монет на сумму около 956 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 962 тонны — столько же, сколько кассовый центр ЦБ в Москве выдает банкам за год.

Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет. Адреса и условия участия опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

В Центробанке напомнили, что вернуть монеты в оборот можно и без участия в акциях — достаточно использовать их при оплате товаров и услуг.

«Монетная неделя» проводится дважды в год, нынешняя началась 22 сентября и продлилась до 4 октября. В рамках акции граждане могли обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет. Около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в РФ приняли участие в акции. Пункты сбора работали в магазинах и отделениях банков в 3 тыс. российских населенных пунктах.

Ранее эксперты рассказали россиянам о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги.

