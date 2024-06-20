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Новый коммуникационный сервис поможет заказать товары в сети обувных магазинов

Новый сервис поможет обувному интернет-магазину вести диалог с клиентами

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Depositphotos

Разработчик коммуникационных инструментов для бизнеса МТС Exolve создал для сети магазинов обуви и аксессуаров Rendez-Vous («Рандеву») сервис Callback API, позволяющий вести персонализированный диалог с клиентами, сохранять конфиденциальность в общении и эффективно распределять время работы сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис Callback API предоставляет возможность проигрывать информационное аудиосообщение перед соединением при исходящем звонке. В результате администратор получает аудиосообщение о том, что его соединяют с конкретным посетителем интернет-магазина, благодаря чему он получает всю информацию по статусу интернет-заказа.
При этом клиент получает аудиосообщение о том, что разговор может быть записан.

Кроме этого, компания МТС Exolve выделила интернет-магазину Rendez-Vous федеральный номер 8-800, на который могут звонить покупатели.

По словам коммерческого директора МТС Exolve Костаса Дубосаса, возможности платформы помогут сети Rendez-Vous повысить удобство и эффективность взаимодействия с клиентами.

Директор департамента информационных технологий Rendez-Vous Алексей Сущенко выразил уверенность в том, что благодаря современным коммуникационным решениям от МТС Exolve компания продолжит повышать качество обслуживания и уровень лояльности клиентов.

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