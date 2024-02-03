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Reuters заявило о миллионных прибылях КНДР за счет экспорта париков

Reuters: КНДР в 2023 году поставила в Китай ресниц и париков на сумму $167 млн

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Unsplash

Северная Корея получает миллионы долларов благодаря экспорту накладных ресниц и париков, которые продаются по всему миру под видом китайских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов из индустрии красоты, а также данные таможни КНДР и КНР

По данным агентства, КНДР в прошлом году экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн. Для примера, в 2019 году Северная Корея экспортировала 1829 тонн продукции на сумму $31,1 млн. Отмечается, что парики и накладные ресницы составляют около 60% экспорта страны.

Опрошенные Reuters специалисты отметили, что Пхеньян немного снизил поставки волос во время пандемии COVID-19, когда в стране были введены жесткие ограничения, а границы закрыты. Однако уже в 2023 году торговля париками и ресницами северокорейского производства через Китай возобновилась.

Агентство отмечает, что обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков дает Ким Чен Ыну возможность обойти международные санкции, предоставляя важный источник иностранной валюты.

До этого в посольстве России в Пхеньяне заявили, что РФ заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР.

Ранее Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне.

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