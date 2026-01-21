Размер шрифта
Информацию о массовой пропаже отправлений в сервисе «Ozon Посылка» опровергли

«Ozon Посылка»: 8 из 10 заказов приходят вовремя
Владимир Песня/РИА «Новости»

В сервисе «Ozon Посылка» опровергли информацию о массовых случаях пропажи или вскрытия отправлений. По данным компании, обращения в поддержку о таких ситуация носят единичный характер, и их число не росло с начала года.

«Если у клиента возникают вопросы по содержимому посылки, мы проводим проверку с момента отправки посылки, в том числе по записям с камер видеонаблюдения. Случаи пропажи либо порчи посылок исключительны, в таких ситуациях мы сразу компенсируем заявленную стоимость отправления», — говорится в сообщении. В компании рекомендуют указывать при отправлении заявленную стоимость посылки — тогда клиент сможет автоматически получить компенсацию, если посылка не дойдет до адресата в течение максимально возможного срока.

В Ozon также отметили, что 8 из 10 посылок приходят вовремя: сроки доставки могут сдвигаться в некоторых городах из-за сезонного роста спроса или снегопадов, которые повлияли на работу всех сервисов доставки.

«Нам важно предоставить клиентам качественную и быструю доставку, и мы продолжаем совершенствовать сервис, чтобы чрезвычайных ситуаций возникало как можно меньше», — заключили в компании.

Ранее в Telegram начали появляться сообщения о том, что россияне массово жалуются на сервис по доставке посылок от Ozon, поскольку отправленные вещи либо теряются, либо приходят уже вскрытыми.
 
