Сбер представил памятную монету «Долг и любовь»

Сбер выпустил лимитированную монету к 200-летию Константиновского рубля
ПАО «Сбербанк»

Сбер в сотрудничестве с Эрмитажем и Волго-Вятским монетным двором выпустил памятную монету «Долг и любовь», приуроченную к 200-летию Константиновского рубля, сообщает пресс-служба банка.

«Можно много говорить об уникальности этой монеты, а можно один раз ее увидеть. Уверен, коллекционный выпуск вызовет большой интерес со стороны как нумизматов, так и любителей русской истории и культуры», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Суховерхов.

Новую версию монеты из золота 999 пробы выпустили тиражом в 50 экземпляров. На аверсе — министр финансов Российской империи XIX века Егор Канкрин и элементы старинного чеканочного оборудования; на реверсе представлены портреты Великого князя Константина Павловича Романова и его второй супруги, графини Жанетты Грудзинской.

«Константиновский рубль — одна из самых редких и насыщенных смыслом монет русской истории, родившаяся в драматический момент междуцарствия, когда личный выбор становился фактором исторического развития», — рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

