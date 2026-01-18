Россияне могут вернуть до 120 тыс. рублей в год за счет семейной выплаты

Экономист Щербаков: можно вернуть до 120 тыс. руб. в год с помощью семейной выплаты

Семьи с одним работающим родителем смогут вернуть в среднем около 30–50 тыс. рублей в год, а семьи с двумя работающими родителями — порядка 70–120 тыс. рублей и больше за счет ежегодной семейной выплаты в 2026 году, оценил для «Газеты.Ru» доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Эти меры не приведут к резкому росту доходов, но дадут ощутимую поддержку семьям с детьми. Речь идет о возврате части уже уплаченного налога, поэтому прибавка будет заметна не каждый месяц, а раз в год. Для многих это может стать «дополнительной суммой», которую можно направить на обязательные расходы на детей или закрыть накопившиеся финансовые вопросы. В повседневной жизни такой механизм скорее снижает напряжение, чем заметно меняет уровень жизни», — отметил Щербаков.

При этом льгота будет доступна не всем. Получить ее смогут работающие семьи с детьми, чьи доходы находятся ниже установленного порога, предупредил экономист.

Семьи с более высокими доходами, а также те, у кого нет официального заработка, в эту меру поддержки не попадут, уточнил эксперт. Поэтому речь идет о заметной, но ограниченной группе — в основном о тех, кто работает «в белую» и при этом не относится к обеспеченным, подчеркнул Щербаков.

Он добавил, что возврат части НДФЛ повышает финансовую устойчивость семей в умеренной степени: снижается налоговая нагрузка и появляется разовый резерв, который помогает пережить периоды повышенных расходов и уменьшает риск долгов. Однако системных проблем с низкими доходами эта мера не решит, посетовал Щербаков.

Дополнительно эффект даст удвоение стандартных вычетов на детей, но прибавка будет сравнительно небольшой — несколько тысяч рублей в год, заключил эксперт.

