Стало известно, что делать, если на вас оформили чужой кредит

Трепольский: если на вас оформили чужой заем, нужно обратиться в банк и полицию

Обычно о чужом займе узнают либо из кредитного отчета, либо когда начинают звонить коллекторы или списываться деньги по исполнительному листу. Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в этом случае делать.

«Во-первых, немедленно подайте заявление в полицию о мошенничестве. Получите талон-уведомление — это ваш главный документ. Во-вторых, напишите претензию в банк или МФО, где оформлен кредит, приложив копию талона из полиции и требование аннулировать договор и прекратить взыскание. Банк обязан провести внутреннее расследование. Если кредит был оформлен онлайн, требуйте логи посещений и номер телефона, на который приходило СМС-подтверждение», — отметил Трепольский.

По его словам, если банк отказывается аннулировать долг, необходимо обращаться в суд с иском о признании договора незаключенным.

С 2025 года в России также введен механизм самозапрета на кредиты через Госуслуги — если вы его установили, а кредит все равно выдали, оспорить его будет гораздо проще, заключил Трепольский.

