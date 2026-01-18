Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Стало известно, что делать, если на вас оформили чужой кредит

Трепольский: если на вас оформили чужой заем, нужно обратиться в банк и полицию
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Обычно о чужом займе узнают либо из кредитного отчета, либо когда начинают звонить коллекторы или списываться деньги по исполнительному листу. Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в этом случае делать.

«Во-первых, немедленно подайте заявление в полицию о мошенничестве. Получите талон-уведомление — это ваш главный документ. Во-вторых, напишите претензию в банк или МФО, где оформлен кредит, приложив копию талона из полиции и требование аннулировать договор и прекратить взыскание. Банк обязан провести внутреннее расследование. Если кредит был оформлен онлайн, требуйте логи посещений и номер телефона, на который приходило СМС-подтверждение», — отметил Трепольский.

По его словам, если банк отказывается аннулировать долг, необходимо обращаться в суд с иском о признании договора незаключенным.

С 2025 года в России также введен механизм самозапрета на кредиты через Госуслуги — если вы его установили, а кредит все равно выдали, оспорить его будет гораздо проще, заключил Трепольский.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам в 2026 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635725_rnd_7",
    "video_id": "record::526fc3d6-08df-4b32-a2b9-4d763764450f"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+