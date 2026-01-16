Названа IT-профессия, которая будет одной из самых востребованных

На фоне роста кибератак компании все активнее пересматривают подходы к разработке IT-решений. Внедрение методологии DevSecOps, при которой безопасность проверяется на каждом этапе создания программного обеспечения, становится стандартом для многих организаций. DevSecOps-инженеры становятся одними из самых востребованных IT-специалистов. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор по продукту платформы «Сфера» (IT-холдинг Т1) Сергей Полиненко.

«Специалист настраивает автоматические проверки, анализирует уязвимости в коде и библиотеках, защищает контейнерную инфраструктуру, работает с хранилищами секретов и токенов. Он помогает командам разработчиков создавать безопасные продукты без замедления процессов», — уточнил эксперт.

Зарплаты DevSecOps-инженеров в России варьируются в зависимости от опыта. Новички получают от 90 до 150 тысяч рублей, специалисты среднего уровня — от 180 до 350 тысяч рублей, а профессионалы могут зарабатывать от 330 до 500 тысяч рублей и выше, добавил он.

HR-директор МТС Линк Екатерина Прокушева до этого говорила, что ситуация на рынке труда продолжает смещаться от соискателя к работодателю: если всего год назад у сотрудников была возможность диктовать свои правила, то сейчас им приходится подстраиваться под запросы компаний.

По ее словам, экономическая ситуация в стране достаточно сложная, и на ее фоне особенно заметен разрыв между ожиданиями и реальностью: сотрудники рассчитывают на рост зарплат на уровне 20–30%, тогда как работодатели либо не готовы повышать зарплаты вообще, либо идут на небольшое увеличение в диапазоне 5–15%.

