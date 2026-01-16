Стало известно, сколько компаний провели корпоратив для сотрудников

Новогодний корпоратив был только у 35% опрошенных российских компаний. Преимущественно на мероприятие было потрачено до 50 тыс. рублей — эту сумму назвали 37% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Бухгалтерия» (есть у «Газеты.Ru»).

В ряде случаев сумма составила до 2 млн рублей (14%).

58% опрошенных гуляли на корпоративе за счет компании, 36% сложились с коллегами и провели мероприятие, а в 6% случаев руководитель оплатил все из личных средств.

«Компании включили режим жесткой экономии, в том числе, из-за новых поправок в Налоговый кодекс, которые заработали 1 января. Налоговая нагрузка на бизнес выросла, в связи с этим компании отказываются от второстепенных трат, которые не влияют или незначительно влияют на их деятельность. Это, в частности, социалка, благотворительность, корпоративные мероприятия», — отметила ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко.

По ее словам, есть вероятность, что прошедшая налоговая реформа — это не последние изменения в НК, финансовая нагрузка на бизнес еще может вырасти. Компании продолжат искать способы экономии, чтобы оставаться на рынке и не терять в прибыли, заключила Старченко.

В опросе приняли участие более 500 российских компаний.

