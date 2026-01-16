Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Стало известно, сколько компаний провели корпоратив для сотрудников

Более трети опрошенных российских компаний провели корпоратив для сотрудников
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Новогодний корпоратив был только у 35% опрошенных российских компаний. Преимущественно на мероприятие было потрачено до 50 тыс. рублей — эту сумму назвали 37% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Бухгалтерия» (есть у «Газеты.Ru»).

В ряде случаев сумма составила до 2 млн рублей (14%).

58% опрошенных гуляли на корпоративе за счет компании, 36% сложились с коллегами и провели мероприятие, а в 6% случаев руководитель оплатил все из личных средств.

«Компании включили режим жесткой экономии, в том числе, из-за новых поправок в Налоговый кодекс, которые заработали 1 января. Налоговая нагрузка на бизнес выросла, в связи с этим компании отказываются от второстепенных трат, которые не влияют или незначительно влияют на их деятельность. Это, в частности, социалка, благотворительность, корпоративные мероприятия», — отметила ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко.

По ее словам, есть вероятность, что прошедшая налоговая реформа — это не последние изменения в НК, финансовая нагрузка на бизнес еще может вырасти. Компании продолжат искать способы экономии, чтобы оставаться на рынке и не терять в прибыли, заключила Старченко.

В опросе приняли участие более 500 российских компаний.

Ранее россиянам объяснили, должен ли работодатель оплатить лечение при травме на корпоративе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628405_rnd_0",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+