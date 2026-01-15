Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Экономист высказался о новых требованиях ЦБ к отчетности банков по снятию наличных

Экономист Сабирянов: новые требования к отчетности не затронут данные клиентов
Александр Сухов/РИА Новости

Введение с 2027 года новой формы отчетности для банков о выдаче наличных денег не подразумевают передачу персональных данных клиентов в широком смысле и затрагивает только регуляторную статистику по мошенническим операциям. Об этом «Известиям» сообщил фаундер Рокетбанка Роберт Сабирянов.

Специалист объяснил, что в отчетной форме банки должны будут отражать совершенные операции по снятию наличных средств, которые не были заблокированы и о которых клиенты сообщили постфактум. Также необходимо будет отражать попытки снятия денег, которые оказались остановлены из-за подозрительных признаков.

«Отдельный блок отчетности, судя по проекту, будет посвящен применяемым защитным мерам. В частности, временным ограничениям на снятие наличных и тому, сколько клиентов впоследствии подтвердили или не подтвердили факт мошенничества. Также предполагается сбор статистики по операциям клиентов, относящихся к категориям повышенного риска, определяемым регулятором, для которых действуют более жесткие лимиты на обналичивание», — отметил экономист.

По его словам, данная отчетность создает аналитическую базу для настройки требований в будущем и рекомендаций от регулятора. При этом для банков появится дополнительный стимул, побуждающий развивать систему мониторинга и антифрода. В перспективе благодаря этому может получиться снизить долю мошеннических операций, в особенности тех, которые связаны с социальной инженерией.

Накануне стало известно, что с 2027 года Банк России введет новую форму отчетности для кредитных организаций о случаях выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента. Проект соответствующего указания опубликовали на сайте регулятора. Отчитываться обязаны будут все банки, а также расчетные и платежные компании.

Ранее стало известно, часть россиян будут хранить деньги «под матрасом» в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631075_rnd_1",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+