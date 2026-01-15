Экономист высказался о новых требованиях ЦБ к отчетности банков по снятию наличных

Введение с 2027 года новой формы отчетности для банков о выдаче наличных денег не подразумевают передачу персональных данных клиентов в широком смысле и затрагивает только регуляторную статистику по мошенническим операциям. Об этом «Известиям» сообщил фаундер Рокетбанка Роберт Сабирянов.

Специалист объяснил, что в отчетной форме банки должны будут отражать совершенные операции по снятию наличных средств, которые не были заблокированы и о которых клиенты сообщили постфактум. Также необходимо будет отражать попытки снятия денег, которые оказались остановлены из-за подозрительных признаков.

«Отдельный блок отчетности, судя по проекту, будет посвящен применяемым защитным мерам. В частности, временным ограничениям на снятие наличных и тому, сколько клиентов впоследствии подтвердили или не подтвердили факт мошенничества. Также предполагается сбор статистики по операциям клиентов, относящихся к категориям повышенного риска, определяемым регулятором, для которых действуют более жесткие лимиты на обналичивание», — отметил экономист.

По его словам, данная отчетность создает аналитическую базу для настройки требований в будущем и рекомендаций от регулятора. При этом для банков появится дополнительный стимул, побуждающий развивать систему мониторинга и антифрода. В перспективе благодаря этому может получиться снизить долю мошеннических операций, в особенности тех, которые связаны с социальной инженерией.

Накануне стало известно, что с 2027 года Банк России введет новую форму отчетности для кредитных организаций о случаях выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента. Проект соответствующего указания опубликовали на сайте регулятора. Отчитываться обязаны будут все банки, а также расчетные и платежные компании.

