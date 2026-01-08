Россиянам рассказали, как понять, что их скоро сократят

Начало года — традиционное время для сокращений на работе. В 2026 году этот процесс может проходить острее из-за адаптации бизнеса к налоговым изменениям (включая повышение НДС и реформу УСН), вступившим в силу, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он назвал признаки, по которым можно понять, что вас готовят к сокращению.

«Первый и самый неочевидный признак, что ваша позиция под угрозой, — это «тихая изоляция». Вас перестают звать на встречи по стратегическому планированию на год, а в переписке по новым проектам вас все чаще ставят в копию (CC), а не в поле получателя. Руководство может внезапно запросить детальные инструкции по вашим текущим задачам под предлогом «систематизации базы знаний» — часто это подготовка почвы для передачи ваших дел более дешевому специалисту или нейросети», — отметил Трепольский.

По его словам, второй тревожный сигнал в 2026 году — аудит эффективности вашего отдела на фоне внедрения AI-инструментов. Если в компанию зачастили консультанты по автоматизации или HR начал активно собирать метрики по времени выполнения рутинных задач, это знак риска, считает финансист. Он пояснил, что особенно это касается административного персонала, младших IT-специалистов и сотрудников поддержки. Бизнес сейчас ищет способы компенсировать возросшую налоговую нагрузку за счет сокращения фонда оплаты труда, заменяя людей алгоритмами там, где это возможно, предупредил эксперт.

По его словам, третий признак — изменения в KPI и структуре мотивации. Если в январе вам выставляют заведомо невыполнимые планы или меняют систему премирования так, что ваш гарантированный доход падает, — это «мягкое выдавливание», уверен эксперт. Он объяснил, что работодатель создает условия, при которых сотрудник сам захочет уйти, чтобы не выплачивать выходное пособие при официальном сокращении. Также стоит насторожиться, если вам вдруг предлагают перейти на удаленку с оформлением через ГПХ или самозанятость — часто это первый шаг к разрыву трудовых отношений, предупредил Трепольский.

Еще один маркер — остановка обучения и развития. По словам финансиста, если раньше компания оплачивала курсы и конференции, а теперь вашу заявку на обучение в 2026 году «заморозили» или отклонили без внятных причин, значит, в вас больше не видят долгосрочного актива. Бюджеты на развитие обычно урезают в первую очередь тем, с кем планируют расстаться, сказал финансист.

«Наконец, обратите внимание на общую атмосферу. Резкое прекращение неформального общения со стороны шефа, сухие ответы в мессенджерах и отсутствие интереса к вашим идеям — это психологическая подготовка к разговору об увольнении. Если вы заметили совокупность этих факторов, лучшее решение — обновить резюме и начать мониторинг рынка уже в январе, пока конкуренция не выросла за счет других сокращенных специалистов», — заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, какие специалисты рискуют остаться без работы в 2026 году.