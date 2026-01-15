Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 11,2–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На курс продолжат влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, компании уже начнут готовиться к налоговым платежам января, продавая больше валюты. Высокие процентные ставки, слабый спрос населения и импортеров тоже остаются факторами за рубль. С другой стороны, на российскую валюту оказывает давление рост геополитической напряженности. Снижается спрос на рублевый долг, о чем красноречиво говорит индекс гособлигаций RGBI, который опустился ниже 117 пунктов — к минимумам с начала декабря 2025 года», — отметил Шепелев.

Он добавил, что сократились чистые продажи валюты по бюджетному правилу. Повлиять на курс рубля могли бы новые вводные в геополитике: на «тонком» российском валютном рынке, который еще восстанавливает уровень ликвидности после праздников, «яркие новости» способны вызывать внутридневные колебания курсов на 1–2%.

По данным Investing.com, 14 января доллар стоил более 78,3 рубля, евро — 91,3 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,2 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне обменивали доллары втрое чаще, чем евро, в 2025 году.